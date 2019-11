Exclusief voor abonnees Schuldbemiddelaar verduistert 275.000 euro om z'n voetbalploeg recht te houden Redactie

26 november 2019

00u00 0

Een Brugse ex-advocaat riskeert 2 jaar cel (deels met uitstel) voor misbruik van vertrouwen. Wim G. (49) verduisterde als schuldbemiddelaar meer dan 275.000 euro van zes kwetsbare personen van wie hij de rekeningen beheerde. "Ik stond in de winkel m'n geld te tellen terwijl hij van achter z'n bureau grote sommen overschreef", getuigt een vrouw die 10 jaar aan het lijntje werd gehouden. Met het verduisterde geld betaalde de gewezen advocaat de kosten van Eendracht Brugge, waar hij jarenlang voorzitter was. "Iedere maand werd mijn cliënt geconfronteerd met betalingen die moesten gebeuren", pleitte zijn advocaat. "Het ging onder meer om de lonen van jeugdtrainers en spelers. In eerste instantie sprong hij bij met persoonlijke gelden. Toen dat niet meer mogelijk was, schreef hij geld over vanuit de collectieve schuldenregelingen. Hij dacht alles te kunnen terugbetalen, maar dat bleek uiteindelijk niet mogelijk." Wim G. vroeg 2 jaar geleden zelf z'n schrapping aan als advocaat. (SDVO)

