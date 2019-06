Schrijver Bart Moeyaert gehuldigd in het stadhuis: “Ook al woon je in A, voor ons ben je nog altijd een B” Bart Huysentruyt

30 juni 2019

09u49 0 Brugge De stad Brugge heeft schrijver Bart Moeyaert gehuldigd in het stadhuis. Moeyaert won onlangs de Astrid Lindgren Memorial Award, een van de hoogste onderscheidingen voor een schrijver.

Moeyaert is oorspronkelijk van Brugge, maar woont al een hele poos in Antwerpen. “Ook al woon je in A, voor ons ben je nog altijd een B”, knipoogde burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Je blijft toch altijd een beetje de jongen uit Brugge. Onze schrijver. Je werd hier geboren, groeide hier op en gaf je carrière en de Nederlandstalige literatuur hier rustig vorm, sinds de jaren ’80.”

Moeyaert won in zijn lange carrière als schrijver al verschillende prijzen zoals De Gouden Uil en De Boekenwelp. Ook schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) kwam langs om Moeyaert te feliciteren.