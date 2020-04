Schrijnwerk Groeningemuseum heeft opvallend blauw kleurtje Bart Huysentruyt

22 april 2020

10u39 2 Brugge Een gespecialiseerde firma heeft het schrijnwerk van het Groeningemuseum een fris, nieuw kleurtje gegeven.

Ze schilderden het schrijnwerk van ramen en deuren in het blauw. Dat schijnt de originele kleur te zijn. Kan je niet wachten om het Groeningemuseum te bezoeken? Geen probleem. Vanaf nu kan dat ook gewoon van achter de computer. Kunstfotograaf Dominique Provost maakte nieuwe panoramafoto’s in de zalen van het pas vernieuwde museum. Hij monteerde ze in een 360-gradentour die specifiek aan de verwachtingen van een kunstpubliek voldoet. “We vonden het belangrijk om hier werk van te maken. Niet omdat we van mening zijn dat zo’n virtuele tour het echte museumbezoek kan vervangen, maar wel vanuit de redenering dat een digitaal topproduct de kwaliteit van de opstelling van het heringerichte Groeningemuseum bijna evenaart. Zo is de informatie die we aan de bezoekers wensen mee te geven voor iedereen toegankelijk, ook virtueel”, zegt museumdirecteur Till-Holger Borchert nog tot slot.