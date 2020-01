Schrijf je nu in voor 40ste editie van Dwars door Brugge Bart Huysentruyt

21 januari 2020

10u25 0 Brugge Het loopevenement Dwars door Brugge is dit jaar aan haar 40ste editie toe. Online inschrijven voor de moeder aller stratenlopen, die op zondag en Moederdag 10 mei zal plaatsvinden, kan vanaf nu.

Wat in 1981 begon als een bescheiden stratenloop met 700 deelnemers is in de loop der decennia uitgegroeid tot een klassieker op de Belgische loopkalender. Er doet tegenwoordig een tienvoud aan deelnemers mee. De lopers kunnen net als de voorbije jaren kiezen uit twee afstanden: 5 en 15 km. Het parcours leidt de deelnemers over de Grote Markt, waar de Koninklijke Scoutsharmonie Sint-Leo voor sfeer zorgt, en dwars door de stad. Aan de finish krijgt iedereen een Brugse Zot en een mooie herinneringsmedaille. Ter gelegenheid van de jubileumeditie zal dit een replica zijn van de medaille van de eerste editie van Dwars door Brugge 39 jaar geleden.

Online inschrijven voor Dwars door Brugge en de Alpro Kids Run (run van 1 km voor kinderen van 4 tot 12 jaar) kan vanaf nu. Tot en met 27 april geldt er een voordeeltarief. Meer info en inschrijvingen: www.runningtour.be