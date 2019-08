Schrijf je in voor vernieuwde Urban Trail Bart Huysentruyt

26 augustus 2019

17u43 0 Brugge De inschrijvingen voor de zevende Urban Trail in Brugge zijn geopend. Op zondag 10 november steekt het evenement in een nieuw jasje.

De organisatie pakt uit met een mooi en vernieuwd parcours. Geleidelijk aan zullen de nieuwe locaties bekend worden gemaakt. De Weylerkazerne, die al jaren leeg staat, is één van de eyecatchers. De voormalige kazerne, die voorheen ook nog een klooster was, zal volgend jaar gerenoveerd worden tot een woonproject. Tijdens de Urban Trail in Brugge kan je dus voor het laatst het gebouw in oorspronkelijke staat zien.

Andere gebouwen op het parcours zijn onder meer het gerechtsgebouw, het kunstencentrum Kaap en chemiebedrijf DuPont waar je de prachtige art deco-inrichting zal kunnen bekijken. Deelnemers krijgen de keuze uit ongeveer 5 of 10 kilometer. Starten gebeurt vanaf 9 uur. Je krijgt een T-shirt en een ontbijt aangeboden. Info en inschrijvingen: www.keytradebankurbantrailseries.be.