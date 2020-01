Schrijf je in voor ‘Op naar Dwars door Brugge’ Bart Huysentruyt

27 januari 2020

14u34 0 Brugge Bruggelingen kunnen zich inschrijven voor een voorbereiding door sportstudenten op een deelname aan Dwars door Brugge.

Net als de voorbije jaren organiseert de stad, samen met hogeschool Howest, een doorgedreven voorbereiding. Dat geldt zowel voor Bruggelingen die zich aan de 15 km willen wagen als voor absolute beginners die op de 5 km mikken. Het initiatief kreeg de naam ‘Op naar Dwars door Brugge’. Het bestaat uit een intakegesprek, een loopproef, gezamenlijke loopsessies in kleine groepjes en workshops over voeding en stretching. Tien weken lang vervullen de studenten van Howest de rol van personal coach. Op verschillende tijdstippen en locaties, naargelang de wensen van de deelnemers nemen de coaches hun lopers wekelijks verschillende keren op sleeptouw. Inschrijven kan vanaf vandaag via www.brugge.be/opnaardwarsdoorbrugge. Voor het volledige aanbod betaal je veertig euro.