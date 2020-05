Schouwbrand in centrum van Brugge blijft zonder veel erg Siebe De Voogt

16 mei 2020

10u26 1 Brugge De brandweer werd vrijdagavond opgeroepen voor een schouwbrand in het Brugse stadscentrum. Van een echte brand bleek ter plaatse geen sprake.

De bewoners van een rijwoning in de Predikherenstraat besloten rond 22 uur hun kachel aan te steken. Dat ging gepaard met flink wat rookontwikkeling, waardoor ze beslisten de brandweer op te bellen. Met de ladderwagen gingen de brandweerlieden over tot een inspectie van de schouw en bijhorende installatie. Van een echte brand bleek uiteindelijk geen sprake. De brandweer keerde na een twintigtal minuten terug naar de kazerne. Tijdens de interventie was de Predikherenstraat volledig afgesloten voor het verkeer.