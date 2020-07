Schotse trucker vrij op borg na vondst van Vietnamezen tussen lading autobanden Siebe De Voogt

14 juli 2020

14u38 1 Brugge De Brugse raadkamer heeft dinsdagmorgen een 63-jarige Schotse vrachtwagenchauffeur vrijgelaten die in de cel zat op verdenking van mensensmokkel. Duncan M. moet wel eerst nog een borgsom van 750 euro betalen. De man werd in maart geklist met tien Vietnamezen tussen zijn lading autobanden.

De politie kreeg in de nacht van 4 op 5 maart info over een verdacht transport, waarbij een trailer met transmigranten zou overgebracht worden naar het Verenigd Koninkrijk via de haven van Zeebrugge. Speurders kregen de vrachtwagen in het vizier in Oost-Vlaanderen en hielden hem samen met leden van de federale wegpolitie tegen op de snelwegparking langs de E17 in Gentbrugge. Tussen een lading autobanden werden tien Vietnamezen ontdekt, waaronder acht minderjarigen. De 63-jarige trucker uit Schotland werd in de boeien geslagen.

In de periode voor zijn arrestatie waren al gelijkaardige transporten opgemerkt tussen de Zeebrugse haven en het Britse Purfleet. Het Belgische gerecht zette daarom een samenwerking op poten met het Britse National Crime Agency. In het Verenigd Koninkrijk werden nog eens drie verdachten gearresteerd. De Schotse vrachtwagenchauffeur blijft ontkennen dat hij op de hoogte was van de aanwezigheid van illegalen in zijn laadruimte. De raadkamer heeft nu besloten hem vrij te laten met een borgsom. Volgens Julien Wydoodt, de advocaat van M., gaat de gezondheidstoestand van zijn cliënt zienderogen achteruit. De man zit ondertussen zelfs al in een rolstoel. Het parket tekent geen beroep aan tegen zijn vrijlating.