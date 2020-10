Schooldirecteur Marc Slosse blijft meer dan 3 jaar na dood Yamen (6) aan schoolpoort ijveren voor betere infrastructuur: “Beeld blijft voor altijd op netvlies gebrand”

Brugge

Begin 2017 beleefde Marc Slosse zijn zwartste dag als directeur van het Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries. Een 6-jarig jongetje belandde er vlak voor de schoolpoort met zijn fiets onder een vrachtwagen. Yamen stierf even later in het ziekenhuis. De school en bij uitbreiding heel Brugge bleef in shock achter. Het ongeval doet denken aan de omstandigheden waarin vorige maand Kato (12) om het leven kwam in Zwevegem. “Mijn eerste reflex was: toch niet weer een kind dat op weg is naar school. Dat kan niet waar zijn. Maar dat was het helaas wel”, zegt Marc, die sinds het ongeval harder dan ooit werkt aan een veiligere schoolomgeving. De andere afleveringen in het Fietsdossier gemist? Herlees ze hier