School Mariawende-Blydhove bouwt gloednieuwe vleugel Bart Huysentruyt

02 oktober 2020

14u08 0 Brugge Het Instituut Mariawende-Blydhove (IMB) bouwt op de campus Boogschutterslaan in Sint-Kruis een nieuwe vleugel. Op vrijdag is daar de meiboomzetting gebeurd.

Op 8 november 2019 werd de eerste steen gelegd. Nu is ook de vierde bouwlaag afgerond. De nieuwbouw van bijna 3.000 vierkante meter omvat op de benedenverdieping een onthaal, leraarskamer en eetzaal met warme keuken. Op de andere verdiepingen komen gewone lokalen en heel wat praktijkruimtes.

De ingebruikname is in september 2021. De lessen van de studierichtingen Verzorging, Kinderzorg en Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige van de Campus Blydhove in Assebroek zullen dan plaatsvinden in de nieuwe vleugel van IMB.