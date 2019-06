Scholengroep koopt 900 chromebooks: “Elk kind krijgt eigen Google-account” Bart Huysentruyt

25 juni 2019

19u25 1 Brugge Alle vijfde en zesde leerjaren van Scholengroep Impact zullen vanaf volgend schooljaar beschikken over chromebooks. Dat zijn laptops van Google. De scholengroep koopt er maar liefst 900, goed voor een investering van 250.000 euro.

“Een fikse investering, maar passend binnen enkele van onze strategische doelstellingen en binnen de ambities om onderwijs op maat aan te bieden: op maat van de leerlingen en op maat van de vaardigheden die vandaag en morgen nodig zijn”, vindt algemeen directeur Wim Van Kerckvoorde. “Chromebooks zijn een budgetvriendelijk alternatief voor laptops met Windows of MacOS als besturingssysteem. Ze zijn snel, budgetvriendelijk, stevig en hebben een batterijduur die zeven tot negen uur meegaat. En omwille van het gratis educatief platform met heel wat educatieve tools zoals Google Classroom zijn ze uitermate geschikt voor scholen.” In deze app kunnen leerlingen zien welke opdrachten tegen wanneer moeten ingeleverd worden. Leraren zien in realtime wie de opdrachten al heeft ingeleverd en kunnen direct feedback geven.

Binnen Google Docs kunnen leerlingen gelijktijdig in hetzelfde document werken, terwijl de leraar meekijkt en kan bijsturen. Nog een voordeel is dat leerlingen tijdens het maken van het huiswerk via Hangouts de hulp van klasgenoten of de leraar kunnen inroepen. “Elk kind krijgt een eigen Google-account binnen het schoolnetwerk”, zegt de directeur. “Aan dat account zijn apps en toepassingen gekoppeld die door de leerkrachten per kind ingesteld worden.”

Alle leerkrachten uit de vijfde en zesde leerjaren hebben een doorgedreven opleiding gevolgd om met deze specifieke toestellen te leren werken.