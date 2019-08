Scholengroep Impact biedt leerlingen uit derde graad gratis online cursus Ondernemerschap aan BHT

20 augustus 2019

14u23 0 Brugge De scholengroep Impact! biedt vanaf komend schooljaar al zijn leerlingen van de derde graad de exclusieve kans om een gratis online cursus te volgen met 15 deelmodules die leiden tot het officieel certificaat Ondernemerschap. “Voor onze leerlingen is dat een manier om zin te krijgen in levenslang leren én hun curriculum te verrijken”, zegt Wim Vankerckvoorde, algemeen directeur van scholengroep impact!.

Het aanbod geldt zowel voor leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs, als voor leerlingen uit het deeltijds onderwijs of duaal leren. De opleiding kan, via afstandsonderwijs, gevolgd worden in één of twee schooljaren. De online opleiding Ondernemerschap wordt ingericht door CVO. Het CVO maakt deel uit van scholengroep impact! en heeft jarenlange ervaring met zakelijke opleidingen. Deze opleiding wordt aangeboden op een hedendaagse manier, in een taal die jongeren aanspreekt. “Je communiceert via het leerplatform met lesgevers, je leest vaknieuws, je haalt taken op en dient ze in”, zegt directeur Veerle Schelstraete van CVO. “Jongeren willen later graag hun eigen baas zijn, maar weten vaak niet hoe je daaraan begint. Deze cursus biedt antwoorden, want het einddoel is het kunnen opstellen van een eigen ondernemingsplan.”

De opleiding Ondernemerschap is modulair opgebouwd. Ze omvat in totaal 15 modules en 160 lestijden. Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. De totale opleiding omvat 160 lestijden en wordt bekrachtigd met het Certificaat Ondernemerschap officieel erkend door de Vlaamse overheid.