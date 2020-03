Schipper, Vlaamse Visveiling, visverwerkend bedrijf én chefs schenken rode poon aan AZ Sint-Jan: “Willen 300 zorgkundigen belonen met lekkere en gezonde maaltijd” Bart Huysentruyt

28 maart 2020

13u36 0 Brugge Driehonderd zorg- en verpleegkundigen van het AZ Sint-Jan in Brugge krijgen maandag een lekkere maaltijd met rode poon, aangeleverd door schipper Pedro Rapphé van de Z483 Jasmine. Hij nam het initiatief om vanuit de visserij een donatie van verse, lokaal aangelande vis te doen. Verschillende partners doen mee.

Rappé benaderde de Vlaamse Visveiling en de Rederscentrale en nam ook contact op met Visgro vzw, de Beroepsvereniging van Visgroothandelaren die aangesteld werd als uitvoerend producent. Zowel Rederscentrale als Visveiling loofden het initiatief en zegden toe vis ter beschikking te willen stellen. Het visverwerkend bedrijf KuNa Fish in Zeebrugge fileert de aangevoerde vis dit weekend. “Lokale vis mag best opnieuw wat in de kijker komen, want de prijzen staan onder zware druk”, zegt Maarten Du Bois, voorzitter van Visgro.

“Het ziekenhuis stelt hoge eisen op vlak van voedselveiligheid. Daarom doen we er alles aan, zoals altijd, om de lekkere vis in de beste omstandigheden af te leveren.” Marc Demeulemeester, leidinggevend functionaris voeding, ziet er streng op toe dat alle ordentelijk en volgens de regels van de kunst verloopt. Zo’n 300 zorg- en verpleegkundigen kunnen maandag van de heerlijke vis genieten. “In totaal maken we 600 porties. De overige 300 worden geleverd aan restaurant Bruut van topchef Bruno Timperman”, zegt Du Bois. “Onder de noemer #feedthenurses koken ze gratis voor het zorgpersoneel van de Brugse woonzorgcentra Ter Potterie en Van Zuylen, zodat die na een drukke shift niet achter de potten en pannen hoeven te staan.”