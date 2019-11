Schilderijen, leder en interieur in nieuwe Brugse pop-upzaak Bart Huysentruyt

09 november 2019

14u51 0 Brugge De Brugse Astrid Van Pamele heeft de twee creatieve zussen Veronique en Francine Jansseune aan boord getrokken voor de uitbating van een pop-upzaak in het centrum van Brugge.

Astrid richtte The Box in de Academiestraat in juni van dit jaar al eens een weekje in als pop-upzaak Méli et Mélo. Dat zijn interieurspullen uit Italië en België: van plaids tot geurkaarsen. Astrid koos het assortiment zelf. Ze heeft al een hele poos een eigen webshop die het uitstekend doet. “Toen ik hier in juni een weekje oog in oog met de klanten stond, beviel dat enorm. Nu blijf ik hier tot 17 december, met een aanbod dat bovendien origineel is als cadeau voor de feestdagen.”

Ze trok twee zussen mee aan boord. Francine en Veronique Jansseune hebben elk hun eigen specialiteit. “Ik verkoop onder de naam Leather Be kwalitatief hoogstaand leder”, zegt Francine. “Dat zijn accessoires en tassen op maat van de klant. We ontwerpen ze samen. Ik hoop binnenkort ook een eigen vegan-lijn uit te brengen.” Veronique Jansseune zorgt dan weer voor de kunstige toets: zij exposeert abstract, geografische schilderkunst. Haar werk bestaat voornamelijk uit structuren, vlakken en kleuren.

De pop-up is elke dag geopend: van maandag tot en met zaterdag tussen 10.30 en 18 uur, op zondag van 14 tot 18 uur.