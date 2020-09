Schietpartij in Brugse taximilieu na twee jaar voor rechter: twee broers staan terecht voor moordpoging Siebe De Voogt

28 september 2020

13u48 1 Brugge Twee broers van Armeense origine moesten maandagmorgen een eerste keer voor de strafrechter verschijnen in de zaak rond een Twee broers van Armeense origine moesten maandagmorgen een eerste keer voor de strafrechter verschijnen in de zaak rond een schietpartij in het Brugse taximilieu . Een taxichauffeur werd twee jaar geleden klemgereden in het stadscentrum en kreeg een kogel in de nek. Karen S. (36) en Sisak S. (31) staan terecht voor moordpoging.

De schietpartij zette op vrijdagavond 14 september 2018 de ganse Brugse binnenstad in rep en roer. Het incident kaderde in een aanslepend conflict tussen enkele Brugse taxichauffeurs. Na een eerder incident aan het station achtervolgden twee Armeense broers de taxi van Mohammad ‘Arif’ M. Karen S. (36) en Sisak S. (31) reden het slachtoffer met hun voertuig klem in de Vlamingstraat. Karen stapte op de wagen van M. af en loste een schot door het raam aan de bestuurderszijde, waarbij de man in de nek geraakt werd. De taxichauffeur reed nog door tot op de Markt, maar zeeg daar in elkaar. Zijn toestand was uiteindelijk snel stabiel.

Sisak S. kon ter plaatse in de boeien geslagen worden. De volgende dag gaf zijn oudste broer Karen zichzelf aan bij de politie. Een derde broer, Edgar S. (33), werd pas enkele dagen later in Antwerpen opgepakt. Hij werd er ook van verdacht betrokken geweest te zijn bij de schietpartij, maar werd uiteindelijk niet vervolgd. Twee jaar na de feiten verschenen Karen S. en Sisak S. maandagmorgen een eerste keer voor de rechter. Beide mannen zijn intussen alweer een poos op vrije voeten en zouden volgens hun advocaten niet meer werken als taxichauffeur. Het parket vervolgde de broers voor poging tot moord, verboden wapenbezit en kwaadwillige belemmering van het verkeer. Hun zaak werd op vraag van de verdediging meteen uitgesteld. Pas op 8 maart vinden de pleidooien plaats.