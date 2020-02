Scherm van 100 vierkante meter tijdens Brugs EK-fandorp: “'t Zand is mooiste locatie van Vlaanderen” Bart Huysentruyt

11 februari 2020

12u52 5 Brugge De organisatie Ultim Events heeft de organisatie van het EK-fandorp in Brugge binnengehaald. De matchen van de Rode Duivels op het Europees voetbalkampioenschap zullen in juni op 't Zand te zien zijn. Daarvoor laat de organisatie een scherm van 100 vierkante meter aanrukken. “Het wordt één van mooiste fandorpen in Vlaanderen”, zegt Wout Vandersteene van Ultim Events.

Op een offertevraag van de stad Brugge reageerden drie kandidaten om de organisatie van het EK-fandorp van de Rode Duivels op zich te nemen. De organisatoren van de vorige EK- en WK-fandorpen hadden immers laten weten dat zij geen kandidaat meer waren. Ultim Events kwam met het beste voorstel op de proppen. De organisatie doet een veertigtal evenementen per jaar, onder meer in Het Entrepot in Brugge.

Scherm aan Concertgebouw

Ze zijn ook nauw betrokken bij het festival Bomboclat in Zeebrugge en hebben in het verleden een fandorp van Club Brugge georganiseerd tijdens de bekerfinale tegen Anderlecht. “We hebben dus wel ervaring met zo’n evenement", zegt Wout Vandersteene van Ultim Events. “De grootste verandering die we invoeren is het verplaatsen van het groot scherm. Dat zal ter hoogte van het Concertgebouw opgesteld staan. We laten een scherm van 100 vierkante meter aanrukken.”

Beursplein

Het wordt het eerste Rode Duivels-fandorp op het vernieuwde Zand. Tijdens het WK van 2018 lag het plein nog helemaal open en konden de supporters terecht op het Beursplein. “Maar ‘t Zand is veel groter", zegt Vandersteene, die verwijst naar de capaciteit van 20.000 bezoekers. “Daarvoor gaan we alles uit de kast halen. Er wordt gezorgd voor muzikale omkadering met dj’s en voor de kinderen zijn er springkastelen en schminkstanden.” Twee uur voor de wedstrijd gaat het fandorp open, telkens tot één uur na de match.

Vip-formule

Supporters kunnen gerust zijn: ze zullen veilig de matchen kunnen volgen. Het plein wordt tijdens de matchen verkeersvrij gemaakt. Groep 24 zorgt voor commerciële invulling: “We zullen een vip-formule uitwerken, waarbij gasten in één van de restaurants kunnen komen eten en ook de matchen comfortabel kunnen volgen", zegt Dries Slootmans. “Dit wordt één van de mooiste en grootste fandorpen van Vlaanderen.”

Finale

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) krijgt de organisatie de garantie dat er op geen enkel ander plein in Brugge een ander EK-dorp opduikt. “We zijn een voetbalstad", zegt De fauw. “We hebben niet alleen twee teams in 1A, maar ook stilaan een traditie als het over fandorpen voor de Rode Duivels gaat. Alle matchen van België op het Europees kampioenschap zullen hier te zien zijn, ook als ze de finale halen.”