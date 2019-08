Schepencollege wil oude stelplaats van De Lijn aankopen en centrum van Assebroek heropwaarderen Siebe De Voogt

14 augustus 2019

11u48 9 Brugge Het Brugse schepencollege wil de oude stelplaats van De Lijn in Assebroek aankopen voor een bedrag van 2,3 miljoen euro. Het project zou vooral meer groen in het centrum moeten brengen.

De oude stelplaats van De Lijn in Assebroek staat al enige tijd te verkommeren. Het Brugse schepencollege wil de site nu aankopen na een grondige sanering. “Het domein was een eeuw lang het kloppend en economisch hart van Assebroek”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Het vertrek van De Lijn heeft samen met de vele ontwikkelingen in de buurt, zoals het Laurierenpark en de komst van het Gaston Roelandtsplein, het evenwicht verstoord. Met de aankoop van de site wil we het centrum van Assebroek heropwaarderen en de nodige ademruimte geven.”

Volgens schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) wil de stad de leefbaarheid in Assebroek verhogen en de mobiliteitsbewegingen beperken. “We kunnen met de aankoop het heft zelf in handen nemen voor de herbestemming van de site met een grootte van anderhalve hectare. De buurt heeft nood aan groen en woonondersteunende functies. Dichte woonbebouwing is op die plaats niet gewenst en zou de draagkracht van de omgeving overschrijden. Met een goed ontwerp kan een antwoord geboden worden op de vele behoeftes als het creëren van groen en ontharding, het verbeteren van de mobiliteit en het herwaarderen van het industriële erfgoed.” De stad wil 2,3 miljoen euro betalen voor de site. Het plan voor de aankoop wordt deze maand nog voorgelegd aan de gemeenteraad.