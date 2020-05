Schenkt Club Brugge straks zelfgebrouwen bier aan de fans? Bart Huysentruyt

23 mei 2020

Zoals eerder bekend wil Club Brugge haar nieuwe stadion op de site van Jan Breydel bouwen, ongeveer naast het huidige. Met 40.000 zitplaatsen komen er 11.000 zitjes bij. Dat staat te lezen in het ingediende milieueffectenrapport (MER). Daarin staan oplossingen voor de mobiliteit, natuur en omgeving bij de bouw van het nieuwe stadion. Naast een voetbalveld, 3.000 parkeerplaatsen, dertig skyboxen en een restaurant voorzien Club 13.300 vierkante meter voor andere invullingen. Er wordt gedacht aan een Club-museum, een plaats om te gamen én een microbrouwerij. Dat zou een primeur zijn voor ons land. Het Club-biertje zou dan op wedstrijddagen door de tapkranen vloeien. In Engeland heeft ook Tottenham zo’n microbrouwerij ingepast in haar nieuwe stadion.