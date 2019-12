Scheepvaartverkeer drietal uur stilgelegd na noodoproep van transmigranten: duo wordt uiteindelijk aangetroffen in wagen Siebe De Voogt

19u06 4 Brugge Het scheepvaartverkeer in de haven van Zeebrugge heeft vrijdagnamiddag een drietal uur stilgelegen na een noodoproep van transmigranten. Dat bevestigt het parket van Brugge. Na een intense zoekactie werden twee vluchtelingen aangetroffen in een wagen, die klaarstond om verscheept te worden naar het Verenigd Koninkrijk.

De noodoproep liep vrijdagvoormiddag rond 11 uur binnen bij de scheepvaartpolitie in Zeebrugge. De melder vertelde dat ergens mensen opgesloten zaten en het erg koud was. Meteen zette de politie alle middelen in om de personen waarvan sprake te lokaliseren. Omdat geen contact meer kon verkregen worden met de melder van de noodoproep, werd niets aan het toeval overgelaten. De scheepvaartpolitie vroeg het technisch steunteam in bijstand, alsook de UK Border Force en het interventiekorps van de federale politie. Alle terminals binnen de haven en in de voorhaven werd gevraagd uit te kijken naar mogelijke transmigranten op hun terreinen en, al dan niet met hun eigen privébewaking, op zoek te gaan.

Scheepvaartverkeer stilgelegd

Tijdens de zoekactie werd zelfs het scheepvaartverkeer twee à drie uur stilgelegd. Op bevel van de politie mocht geen enkel vaartuig de haven verlaten. “Even werd eraan gedacht om twee schepen die net uitgevaren waren terug te roepen", zegt procureur Frank Demeester van het Brugse parket. “Maar toen bleek dat de laatste telefonie van de gebruikte gsm gebeurd was op een moment dat de schepen al vertrokken waren, werd van deze maatregel uiteindelijk afgezien om de economische schade voor de haven zoveel mogelijk te beperken.” Het duurde uiteindelijk tot 16.30 uur alvorens twee transmigranten werden aangetroffen op een RORO-kaai. Ze zaten in een nieuw voertuig van het merk Vauxhall, dat klaarstond om in te schepen richting het Verenigd Koninkrijk.

Onder brug

De twee transmigranten, een man uit Gambia en vrouw uit Eritrea, bleken afgelopen nacht in de wagen gekropen te zijn op een parking rond Aarlen. Het onderzoek wees uit dat ze er al een tijd verbleven en zelfs onder een brug sliepen om ‘s nachts telkens te proberen om in vrachtwagens te klimmen. De arrestatie van de vluchtelingen verliep niet rimpelloos. De vrouw was volgens het parket erg weerspannig en krabde en beet naar de agenten. “Eén verbalisant werd gebeten in de hand en naar het ziekenhuis overgebracht om een bloedafname te ondergaan, zodat zeker is dat hij niet geïnfecteerd raakte”, stelt Demeester. “De transmigranten zelf verkeerden in goede gezondheid.” Verder onderzoek moet uitwijzen of een mensensmokkelorganisatie verantwoordelijk is voor de feiten die zich vrijdagnamiddag afspeelden. “Uit de eerste berichten blijkt dat het duo zelf in de wagen klom, maar het is niet uitgesloten dat ze dit verhaal vertelden om hun smokkelaars buiten schot te houden.” Welke schade de zoekactie heeft gehad op de haven en haar bedrijven, is nog niet duidelijk.