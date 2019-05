Scheepsdalebrug even buiten werking door aangereden verkeerslicht Mathias Mariën

28 mei 2019

11u03 0 Brugge De Scheepsdalebrug in Brugge was dinsdagochtend even buiten werking door een aanrijding.

Eerder op de ochtend was het rood licht ter hoogte van de brug aangereden door een vrachtwagen. De chauffeur heeft vermoedelijk zelf niets van de aanrijding gemerkt, want hij zette zijn weg verder zonder stoppen. Door de aanrijding stond het rood licht schuin en kon de slagboom van de brug niet meer naar beneden. Daardoor kon ook de brug niet meer draaien en liep het scheepvaartverkeer vast. De brandweer van Brugge zette, met de nodige mankracht, de paal weer recht. De situatie was uiteindelijk snel opgelost.