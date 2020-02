Schattig! Kleuters van Sparrenhof mogen konijntjes van kinderboerderij twee maanden vertroetelen: “Zo leren ze omgaan met huisdieren” Bart Huysentruyt

17 februari 2020

17u40 0 Brugge De kleuters uit de tweede en derde klas van de school Sparrenhof in Assebroek krijgen deze week twee konijntjes van kinderboerderij De Zeven Torentjes op bezoek.

Ze verblijven er twee maanden. “De diertjes krijgen een groot speel- en slaaphok, verzorgingsmateriaal en heel wat lekkers”, zegt juf Lies. “Zo leren de kinderen omgaan met huisdieren, hoe ze verzorgd worden, wat ze eten en wat ze leuk vinden.”

De educatief medewerkers van de kinderboerderij geven een miniworkshop aan de kleuters. “Aan de hand van prenten, een puzzel en een filmpje leren we de kinderen hoe ze het best voor de konijntjes zorgen”, vult schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan. “De kinderboerderij krijgt jammer genoeg veel gedumpte dieren binnen. Mensen doen een impulsieve aankoop en merken nadien dat ze te weinig plaats hebben of op reis willen gaan of geen zin meer hebben in de verzorging van de diertjes. Met dit projectje leren we kinderen bewust omgaan met een huisdier en nadenken of dit wel geschikt is voor bij hen thuis.”