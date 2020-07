Schade door transmigranten? Via deze link kan je Schadefonds bereiken Mathias Mariën

17 juli 2020

16u50 0 Brugge Inwoners van Zeebrugge, Zwankendamme of Lissewege die het slachtoffer werden van kleine criminaliteit door (vermoedelijk) transmigranten, kunnen zoals eerder bekend raakte een beroep doen op het ‘Schadefonds Zeebrugge’. Daarvoor is nu ook een rechtstreekse link op de website voorzien.

Ook tweedeverblijvers in de Brugse badplaats, eigenaars van een strandcabine of Zeebrugse bedrijven kunnen bij dit Schadefonds aankloppen als ze in dezelfde omstandigheden materiële schade lijden.

Een schadevergoeding aanvragen kan nu via deze link op de website van de politie: https://www.politiebrugge.be/schadefonds-zeebrugge