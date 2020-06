Schade door transmigranten in Zeebrugge? Dan maak je voortaan aanspraak op vergoeding uit ‘steunfonds’ Bart Huysentruyt

15 juni 2020

14u39 2 Brugge De stad Brugge en het havenbestuur van Zeebrugge introduceren een steunfonds voor wie slachtoffer is van vandalisme door transmigranten in en rond de haven. Het gaat om ‘kleine’ schadegevallen zoals opengebroken tuinhuisjes of vernielde autoruiten. “Als de politie de daders kan identificeren, kunnen ze vaak de schade niet vergoeden”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Het ‘Schadefonds Zeebrugge’ is geen echte primeur voor Brugge. Eerder werd een gelijkaardig concept uitgewerkt in 2000, naar aanleiding van het Europees kampioenschap voetbal dat jaar. Inwoners rond het Jan Breydelstadion kunnen sindsdien ook schade verhalen op de stad, als die te maken heeft met voetbalgeweld. Door de problematiek van de transmigranten ondervinden inwoners van Zeebrugge, Zwankendamme en Lissewege nu al twee jaar ook hinder.

Met het openen van de grenzen verwachten we weer een toename van het aantal transmigranten Korpschef Dirk Van Nuffel

“We voeren dit steunfonds in voor mensen die al jaren lijden onder kleine criminaliteit die gepaard gaat met schade", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Het gaat om inbraken in strandcabines en tuinhuisjes of kapotgeslagen autoruiten. De migranten zijn vaak op zoek naar cuttermessen, fietsen of voedsel. Voor eigenaars is dat heel vervelend. Als de politie de daders kan identificeren, blijken ze vaak onvermogend te zijn en kan de schade dus niet worden vergoed aan de slachtoffers.”

Zeventig transmigranten

In eerste instantie moeten die slachtoffers te rade gaan bij hun verzekering. Als die de schade niet (of niet helemaal) dekt, kan er nog aangeklopt worden bij het Schadefonds. Daarvoor maakt de stad nog dit jaar 20.000 euro vrij.

De uitgekeerde vergoeding bedraagt maximaal 500 euro per erkend schadegeval. Dat schadegeval moet dan wel degelijk door transmigranten zijn veroorzaakt. “Op dit moment zijn er minder transmigranten in en rond de haven van Zeebrugge", zegt korpschef Dirk Van Nuffel. “Het gaat om zo'n vijftig tot zeventig mensen. Dat is zowat één derde van het normale aantal en heeft te maken met de gesloten grenzen door de coronacrisis. Nu de grenzen weer open zijn, verwachten we ook weer een toename.”

Drie extra politiemensen

Opvallend is dat de transmigranten tegenwoordig vooral uit Afrika komen, en veel minder uit landen als Syrië, Irak of Afghanistan. Een verklaring daarvoor is er niet. “Dat het schadefonds er nu is, betekent niet dat de politieaandacht voor Zeebrugge verslapt", zegt Van Nuffel. “Vanaf 1 juli zetten we drie extra politiemensen in om de problematiek in Zeebrugge aan te pakken. Van alle gepleegde criminaliteit in Zeebrugge is zowat drie vierde toe te schrijven aan transmigranten. Dat blijkt uit onze camera-analyses en dagelijkse bevindingen.”