Schaatspiste op het Minnewater? Ideetje van Pol! Bart Huysentruyt

13 juni 2019

12u26 0 Brugge “Ze noemden het een paar jaar geleden nog een zot idee, maar ondertussen wordt het wel waarheid.” N-VA-raadslid Pol Van Den Driessche ziet zijn voorstel voor een schaatspiste op het Minnewater uitkomen.

“Natuurlijk is dit een goed idee, want het Minnewater is dé romantische plaats van Brugge en daar past een schaatspiste op een drijvend ponton zeker bij", zegt Van Den Driessche. “Er werd wel eens gelachen met mijn ideeën, maar een politicus zonder ideeën is als een café zonder bier. Ik stel vast dat er toch rekening mee wordt gehouden.” Hij gaat zelfs nog een stap verder: “In de zomer zou dat ponton ook gebruikt kunnen worden voor uitvoeringen van klassieke concerten met zitplaatsen en tribunes op de overs en de brug rond het wateroppervlak. Met led-verlichting zou dat schitterend kunnen zijn.” Van Den Driessche vindt de laattijdige verwittiging voor de stopzetting van het ijssculpturenfestival dan weer geen goede zaak. “Het stadsbestuur had de organisator al langer op de hoogte moeten brengen”, vindt hij.