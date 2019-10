Scala en Male Waar Wij Wonen schenken 3.000 euro aan goede doelen Bart Huysentruyt

05 oktober 2019

17u28 0 Brugge De vereniging Male Waar Wij Wonen heeft weer een cheque geschonken aan drie goede doelen.

Deze keer kregen ze medewerking van het bekende meisjeskoor Scala, dat een optreden kwam geven in het gehucht bij Sint-Kruis. De vereniging bestaat veertig jaar en organiseert dit jaar extra veel optredens. De bomvolle kerk was al lang uitverkocht. Het concert leverde 3.000 euro op voor de goede doelen Foton, 't Couvent en de mug-heli. In veertig jaar tijd heeft de vereniging liefst 125.000 euro geschonken aan goede doelen.