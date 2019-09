Saxon failliet: weer pand leeg in winkelstraat Bart Huysentruyt

04 september 2019

09u52 0 Brugge In de Zuidzandstraat in Brugge is uurwerkwinkel Saxon failliet. De winkel staat leeg.

De ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Oostende, verklaarde de zaak onlangs failliet. Saxon had er in Brugge al geen gelukkige tijd op zitten. Er werd minstens twee keer ingebroken. Door het faillissement van Saxon staan er nu opnieuw vijf zaken leeg in de as Zuidzandstraat-Steenstraat. Het is voorlopig wachten op de aanstelling van een centrummanager in Brugge. Het aanwervingsexamen daarvoor is momenteel volop bezig.