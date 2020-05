Saxofoonbouwer steriliseert instrumenten om besmettingsgevaar te verkleinen: “Door virus zelf twee maanden in coma gelegen, nu wil ik andere mensen helpen” Bruggeling Karel Goetghebeur vocht vijf jaar geleden tegen de Mexicaanse griep en steriliseert nu saxofoons Bart Huysentruyt

02 mei 2020

08u50 0 Brugge De Brugse saxofoonbouwer Karel Goetghebeur begrijpt maar al te goed waar het in deze coronacrisis écht om draait: gezondheid. Vijf jaar geleden lag hij twee maanden in coma en onderging negen longoperaties nadat hij getroffen werd door de Mexicaanse griep. “Nu wil ik zelf iets doen om dit virus te slim af te zijn.”

In 2015 vocht Karel Goetghebeur, de zaakvoerder van het Belgische saxofoonmerk Adolphe Sax & Cie, voor zijn leven nadat hij in het buitenland een H1N1 influenza-besmetting opgelopen had. Na een bijna twee maand durende coma en negen longoperaties, kroop hij door het oog van de naald. “Ik moest opnieuw leren drinken, eten, spreken en lopen. Het zijn verhalen die je nu ook weer hoort bij mensen met een COVID-19-besmetting. Na dit coronavirus komen er naar alle waarschijnlijkheid nog andere influenza-typeziekten aan. De H1N1 influenza of Mexicaanse griep kende een piek in 2009, ik liep het zes jaar later op. COVID-19 zal ook niet zomaar verdwijnen, ongeacht of er nu een vaccin is of niet.”

Ik heb een anti-coronakast ontwikkeld. Met behulp van

speciale UV-C-lampen worden alle saxofoons gesteriliseerd Saxofoonbouwer Karel Goetghebeur

Saxofoons steriliseren

Goetghebeur toonde zich dankbaar dat hij nog leeft en wil met zijn saxofoonbedrijf ook iets doen zodat zijn klanten beschermd zijn tegen een mogelijke besmetting. “Mensen zijn bewuster geworden van het risico op besmetting”, zegt hij. “Daarom ontwikkelde ik een anti-coronakast. Met behulp van speciale UV-C-lampen worden zo alle saxofoons gesteriliseerd.” Het inzetten van UV-C-licht berust op wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat het perfect inzetbaar is om onder meer MRSA (ziekenhuisbacterie), H1N1, SARS, TBC, en de vogelgriep te bestrijden. De methode is bekend en veelgebruikt voor het steriliseren en kiemvrij maken in laboratoria, ziekenhuizen, horeca en voedingsindustrie. Waterzuiveringsstations maken gebruik van UV-C-licht en ook in aquariums en zwembaden wordt UV-C licht ingezet.

Ziektekiemen

Karel Goetghebeur houdt zo rekening met het feit dat het coronavirus uren tot zelfs dagen kan overleven op voorwerpen. “Als mensen een saxofoon kopen, worden verschillende instrumenten getest voor ze een keuze maken. In het reparatieatelier gaan we ook telkens zelf de saxofoons uittesten. Het is dus reëel dat ziektekiemen zo worden overgedragen. Ik zocht een efficiënte oplossing om dat risico in te dijken. Zo kwam ik UV-C-licht op het spoor. Alle muziekinstrumenten zullen telkens kiemvrij worden gemaakt in onze sterilisator, als service naar de klanten toe en voor onze eigen veiligheid.”