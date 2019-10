Satirische website ‘De Brugse Stem’ houdt ermee op Bart Huysentruyt

29 oktober 2019

18u05 0 Brugge De Brugse Stem, een satirische nieuwswebsite die het dagelijkse leven in Brugge op de korrel neemt, houdt er na amper een jaar al mee op.

“We wilden proberen of een satirische website zoals De Raaskalderij of De Speld in Brugge zou werken”, leggen de anonieme initiatiefnemers uit in een persbericht. “Dat deed het wel. Met bijna één miljoen bezoekers, waarvan 156.000 unieke bezoekers, en bijna 2.000 paginavolgers op Facebook kregen we toch enige bekendheid." De website was niet bedoeld als permanent project en daarom houden de initiatiefnemers ermee op. “We kregen ook veel kritiek te verwerken, maar ik denk dat we nooit politiek gekleurd waren. Sommige Brugse schepenen zijn echte cartoons van zichzelf. Toch zijn we nooit zachter geweest voor een bepaalde strekking. We kregen klachten vanuit politieke hoek, van een ziekenhuis, een handelskring en een volkscafé. Het was soms erg moeilijk om duidelijk uit te leggen dat het om een humoristisch artikel ging.”

Alle artikels op hun website blijven beschikbaar. Mogelijk wagen de initiatiefnemers zich binnenkort aan een nieuw project.