SASK zwaait leerkracht Tom uit, die directeur van college wordt Bart Huysentruyt

27 mei 2020

10u28 0 Brugge Het Sint-Andreaslyceum in Sint-Kruis neemt afscheid van leerkracht chemie en graadcoördinator Tom Vanheede. Hij wordt komend schooljaar directeur van het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Assebroek (OLVA).

Tom Vanheede heeft de opdracht van het schoolbestuur van Karel de Goede aanvaard om vanaf 1 augustus de nieuwe directeur van OLVA te worden. Dat een leerkracht uit SASK directeur wordt in OLVA, maakt het allemaal wel bijzonder. Het Onze-Lieve-Vrouwecollege en het Sint-Andreaslyceum, vroeger de jongens- en meisjesschool in de oostrand van Brugge, zijn sinds 1995 twee gemengde scholen met een gelijk aso-onderwijsaanbod. Hoewel beide scholen deel uitmaken van dezelfde scholengroep Karel de Goede heeft elke school zijn eigen koers gevaren.

Oud-leerling

Voor Tom Vanheede is OLVA echter geen onbekende. Hij is zelf oud-leerling van OLVA en afkomstig uit Sint-Kruis. Na zijn opleiding als licentiaat in de chemie aan de UGent (1992), kwam Tom Vanheede in SASK terecht. Hij gaf voornamelijk chemie aan de leerlingen in de derde graad. In 2016 nam hij de taak van graadcoördinator derde graad over. Ook voor de coördinatie van de schoolrapporten en het beheren van het online leerplatform Smartschool, kon de school op Tom rekenen. Tijdens de afgelopen lockdown organiseerde hij zelfs een fijne quizavond voor alle collega’s van SASK.