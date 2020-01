Sanering Karel De Floustraat start in juni Bart Huysentruyt

28 januari 2020

22u22 0 Brugge De sanering van de Karel De Floustraat in Brugge heeft eindelijk een begindatum: de start is voorzien in juni.

In 2012 is in de straat in Christus-Koning cyanide in de bodem vastgesteld. Bewoners mochten zelfs geen groenten meer kweken in hun tuin. De sanering van de gronden blijft inmiddels op zich wachten. Op de Brugse gemeenteraad had schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) wel goed nieuws bij. Ze antwoordde op een vraag van haar partijgenote Sandrine De Crom. “Het is een bijzonder complex dossier waar heel veel mensen bij betrokken zijn”, zegt ze. “Deze maand zaten we samen met de nutsmaatschappijen. Dit willen in juni starten met het verleggen van kabels. De eigenlijke werken, met een afgraving van de rijweg tot 3,5 meter diep, starten dan op 17 augustus. Tegen half november zou die sanering klaar moeten zijn." De bewoners van de straat zullen in april uitgenodigd worden voor een infovergadering.