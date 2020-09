Sanda (32) was passagier op bus die in Brugse vaart reed: “En zeggen dat ik schrik heb van water”

Brugge

Sanda Cociu (32) is een van de twee passagiers die donderdagmiddag op de Lijnbus zat die in Brugge in het water belandde . De vrouw is nog steeds erg aangedaan door het ongeval, maar neemt de chauffeur niks kwalijk. “Al neem ik voorlopig geen bus meer. Ik was enorm bang en dacht even dat het met me gedaan was", zegt Sanda, die bovendien schrik heeft van water.