Samenwerking AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas nu ook officieel: “Begin van een fusie? Dat kan” Bart Huysentruyt

12 december 2019

16u48 0 Brugge Het ziet ernaar uit dat de ziekenhuizen AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas in Brugge binnen enkele jaren gaan fuseren. Bij de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst wordt dat scenario niet ontkend.

Eerder al kon u in Het Laatste Nieuws lezen dat beide Brugse ziekenhuizen nauwer gaan samenwerken. Ze tekenden donderdag een engagementsverklaring waarbij ze aangeven hun krachten te bundelen. “De artsen staan hier helemaal achter", zegt Frank Lippens, voorzitter van AZ Sint-Lucas. “De overheid verplicht ons om meer samen te werken, onder meer om dure apparatuur te delen, maar ook de beste artsen aan te trekken en lange wachttijden voor behandelingen te vermijden.”

Voorlopers

AZ Sint-Lucas en AZ Sint-Jan werken nu al samen op bepaalde vlakken. Zo hebben ze samen de palliatieve eenheid De Vlinder in de Brugse binnenstad opgestart. Maar ook op andere vlakken, zoals neonatologie, urologie of orthopedagogie werken artsen al samen. “Onze artsen zijn eigenlijk de voorlopers", geeft Hans Rigauts van AZ Sint-Jan aan. “Nu zijn ook de directies gevolgd. Er is de laatste jaren al stevig aan elkaar gesnuffeld, nu maken we de samenwerking concreet.”

Ook gezamenlijk aanwerven

Volgens beide ziekenhuizen zal een samenwerking geen negatieve gevolgen hebben voor het personeel. De ziekenhuizen zijn nu al de grootste werkgevers in de regio. In AZ Sint-Jan werken 3.000 personeelsleden, 350 artsen en zijn er 1.182 bedden. In AZ Sint-Lucas gaat het om 1.300 personeelsleden, 120 artsen en 419 bedden. “We kunnen zelfs gezamenlijk gaan aanwerven, want er dreigt een schaarste om verpleegkundig personeel te vinden”, zegt Rigauts. Of dit dat de voorbode is van een fusie, zoals AZ Sint-Jan ook al het Henri Serruysziekenhuis in Oostende opslokte? “Een fusie is op termijn aannemelijk”, zegt Frank Lippens. “Maar dan alleen als iedereen er beter van wordt.”