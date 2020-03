Samen tegen corona: Brugse wijk houdt dagelijks ‘balkonfuif' om hulpverleners én elkaar te steunen Mathias Mariën

26 maart 2020

14u36 0 Brugge De coronacrisis brengt niet alleen kommer en kwel met zich mee. Dat bewijzen ze in de Peter Benoitlaan en Bevrijdingslaan in Brugge, waar de buurtbewoners steeds dichter naar elkaar toegroeien. Elke avond komen ze stipt om 20 uur buiten voor een kleine ‘balkonfuif’. “Op deze manier hopen we samen door de moeilijke periode te komen”, zegt Charlotte Koentges.

Solidariteit, er zijn voor elkaar, een luisterend oor bieden: in tijdens van het coronavirus komen deze waarden steeds meer bovendrijven. Niet in het minst in de omgeving van de Peter Benoitlaan. Dagelijks om stipt 20 uur draait Arthur Vandenhove de volumeknop van zijn muziekinstallatie open en begint hij aan een korte dj-set. Zijn publiek: de buurtbewoners, die bovendien zelf voor de sfeer zorgen. Discobollen, lichtjes of kaarsjes: het wordt allemaal bovengehaald.

Moeilijke periode

Samenkomen op straat, zit er door de strenge maatregelen niet in. Blijf in uw kot wordt in de buurt dan ook strikt nageleefd, zélfs tijdens het ‘feestmomentje’. “Iedereen beleeft het van thuis uit", glimlacht Charlotte Koentges, die er zelf vanaf het prille begin bij betrokken was. “Het centrum van Brugge is momenteel dood. Om toch ietwat sfeer te brengen in onze buurt, houden we het dagelijks feestje. Zo tonen we echt dat we er zijn voor elkaar en hopen we samen door deze moeilijke periode te komen.” Ondertussen doet het merendeel van de omwonenden al mee en is het een dagelijkse vaste afspraak geworden. “Arthur heeft aan alle huizen een briefje gehangen met het idee. We hebben gemerkt dat je elkaar als buur nodig hebt in tijden waar er amper sociaal contact is. Het is een moment geworden waar iedereen naar uitkijkt. Zelfs Familie en Thuis moeten wachten”, glimlacht Charlotte.

Hulpverleners steunen

Met de ‘balkonfuif’ wil de buurt, behalve de dagelijkse stilte doorbreken, in de eerste plaats de zorgverleners een hart onder de riem steken. “Met ons feestje willen we iedereen bedanken, van de verpleegsters tot de mensen van de supermarkt", zeggen de buurtbewoners. “Echt samen vieren doen we dan wel niet om elkaar niet te besmetten, maar het schept wel een ongelofelijke band. We leren elkaar kennen én groeien dichter naar elkaar toe.” Volgens de bewoners is het dagelijkse feestje een ideaal moment om alle zorgen even te vergeten. Ook de komende tijd zal er door de Bevrijdingslaan en Peter Benoitlaan nog muziek te horen zijn om 20 uur. Zowel de iets oudere bewoners als de allerkleinsten zijn van de partij.