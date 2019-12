Sacha en Leen ruilen broodjes voor frituur in Zuidzandstraat: “We mikken op toeristen én Bruggelingen” Brugs koppel tovert broodjeszaak Panos om in ‘Frietfarm’ Bart Huysentruyt

04 december 2019

17u13 28 Brugge In de Brugse Zuidzandstraat is, tussen een pak kleding- en schoenenketens, zowaar een frituur geopend. Het Brugs koppel Sacha Deblaere (46) en Leen De Prest (39) startte er zopas met de Frietfarm. Ze waren daarvoor, op dezelfde locatie, de gezichten van broodjeszaak Panos. “In de Frietfarm kunnen we ons helemaal toespitsen op ons eigen ding", zeggen ze.

Akkoord: in de drukste winkelstraat van Brugge Zuidzand- en Steenstraat kom je al een wafelhuis en een McDonald’s-filiaal tegen, maar het blijft toch wennen om tussen de kledingketens een frituur te vinden. Sinds vorige vrijdag is er immers de Frietfarm geopend. Het gelijkvloers bestaat er uit een lange toog met een waaier aan gefrituurde gerechten of zelfgemaakte bereidingen zoals stoofvlees, vol-au-vent of balletjes in tomatensaus. Er is beneden plaats voor 12 eters, op de verdieping kunnen nog eens 34 mensen zitten.

Eigen bereidingen

“We hebben van 2012 tot begin dit jaar broodjeszaak Panos gerund op deze locatie", vertellen Sacha Deblaere en Leen De Prest. “Dat hebben we met hart en ziel gedaan. In tussentijd openden we een frituur in Oedelem: 't Friet-uurtje. Daar konden we meer ons eigen ding doen: zelf onze bereidingen maken met de ingrediënten die we zelf kiezen. In Panos waren we dan wel zelfstandig actief, toch waren we gebonden aan bepaalde afspraken. Daar wilden we graag vanaf.”

Afhalen in puntzak

Dus koos het koppel ervoor om het pand om te toveren tot de ‘Frietfarm’. Over de locatie twijfelden ze niet. “Dit is een drukke straat, met veel passage van zowel lokale mensen, dagjestoeristen als buitenlanders. We mikken dan ook op een heel gevarieerd publiek. Mensen kunnen zowel hun maaltijd afhalen als hier opeten. Haal je de frietjes af, dan krijg je die in een traditionele puntzak mee.” De kneepjes van het vak moet je het koppel alvast niet leren. Sacha Deblaere is een bekend gezicht in de Brugse horeca. Hij stond in de keuken van onder meer Ter Doest, het Huidevettershuis en café Central op de Markt.

Geen Bicky Burger

Specialiteiten van het huis zijn, naast de bereidingen, ook de artisanale garnaalkroketjes of de kippenvingertjes. Zoek niet naar een Bicky Burger, maar kies voor een echte beefburger in een verse pistolet. “We schenken heel veel aandacht aan de productkeuze”, zegt Leen De Prest. “Het is de bedoeling dat we kwaliteit serveren. Daar wijken we niet vanaf.”

Luiz in Oedelem

De frituur in Oedelem zet het koppel overigens ook verder. Leen is immers van Oedelem afkomstig. In de praktijk zal het zoon Luiz zijn die daar de dagelijkse leiding overneemt. Frietfarm is elke dag, behalve op dinsdag, geopend van 11 tot 21 uur.