Rustige start voor Brugse horeca op de Markt bij heropening Mathias Mariën & Bart Huysentruyt

08 juni 2020

10u21 20 Brugge De heropening van de horeca in Brugge zorgde maandagochtend niet meteen voor een grote stormloop. Op de Markt stonden de uitgebreide terrassen klaar, maar gooide de regen roet in het eten. De mensen die wél aanwezig waren, genoten dan weer met volle teugen.

“We hebben de nodige aanpassingen gedaan en gezorgd voor een beperktere kaart. Er is ook een route voorzien richting toilet”, zegt een kelner op de Markt. Hoewel de uitbaters eerder lieten verstaan zich volop op Bruggelingen, bleef het bij de heropening relatief kalm. Al hoeft dat niet meteen te verbazen, aangezien het op een andere doordeweekse maandag ook relatief kalm blijft. Even na 9 uur waren een handvol mensen aanwezig. Sammy Le Bacq van Friterie 1900 was volop bezig met zijn terras coronaproof te maken. “Ik ben vooral heel blij dat ik terug open mag na drie maanden”, vertelde de man. Ook op andere locaties in Brugge waren ze druk bezig met terrassen uitzetten.