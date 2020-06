Rustige start bij Kaffee Kamiel: “Slapeloze nacht achter de rug” Mathias Mariën Bart Huysentruyt

10u51 0 Brugge Bij Kaffee Kamiel in het Zilverpand kwamen met mondjesmaat klanten binnen. “In vergelijking met een ‘normale’ maandag bleef het wel zeer kalm”, zegt uitbaatster Alexia Quintens.

Een gezellige, gemoedelijke sfeer: zo ging het er maandagochtend aan toe in de koffie- en lunchbar van Alexia Quintens en Thomas Renier. Enkel de mondmaskers van het personeel en de handgel bij binnenkomst doen herinneren dat we nog steeds in tijden van corona leven. “We hebben geluk dat ons pand groot genoeg is. Zelfs met de social distancing kunnen we nagenoeg hetzelfde aantal tafels kwijt”, zegt Alexia. Ook haar terras staat al uit, maar dat bleef door het regenweer leeg. “Maar eerlijk? Heel erg vinden we dat niet”, zegt de vrouw. “Op deze manier kunnen we rustig herbeginnen en kijken hoe alles loopt. Geloof me: ik heb nauwelijks geslapen omdat ik bleef nadenken over hoe de heropening zou verlopen.” Uiteindelijk verliep alles vlot, maar in vergelijking met een ‘normale’ maandag, bleef het zeer kalm. Wie wél kwam opdagen, kreeg een QR-code toegestopt. Zo kunnen klanten via hun gsm de menukaart raadplagen. Voor wie geen smartphone heeft, zijn wel nog menukaarten voorzien die ontsmet worden. “Sowieso worden alle tafeltjes na elk bezoek ontsmet”, duidt Alexia op de maatregelen.