Rukwind veroorzaakt schade aan tankstation, brandweer moet 15-tal interventies verwerken Mathias Mariën

02 november 2019

17u36 0 Brugge De hevige rukwind heeft zaterdag schade veroorzaakt aan een tankstation langs de Astridlaan in Assebroek.

Een deel van de dakbekleding kwam los en viel deels op de grond. Omdat de situatie niet meer veilig was, kwam de brandweer van Brugge ter plaatse om de nodige verstevigingswerken uit te voeren. Uiteindelijk was de situatie snel onder controle. In de loop van de namiddag kreeg de brandweerzone 1 een 15-tal oproepen te verwerken, het merendeel daarvan situeerde zich aan de kust in Oostende en Knokke. Grote schade bleef overal evenwel uit.