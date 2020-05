Ruimere bewaakte zone, stewards en meer parkings: zo ga je deze zomer naar het grootste strand van het land Bart Huysentruyt

27 mei 2020

15u44 0 Brugge Zeebrugge is klaar om de komende zomer het favoriete strand van de Vlaming te worden. Er is – rekening houdend met de afstandsregels - plaats voor 45.000 strandgasten. Er komen een ruimere bewaakte zone, meer parkings en stewards leiden badgasten naar ideaal plekje.

Op het immense strand van Zeebrugge, tussen Blankenberge en de havengeul, zijn woensdag werken gestart om het strand weer te effenen. Vanaf vrijdag krijgen eigenaars van strandcabines immers de kans om hun eigendom weer op te bouwen en daarvoor moet het strand egaal gemaakt worden. Het strand van Zeebrugge was eigenlijk in maart al klaar voor de zomerperiode. Omwille van de lange inactieve coronaperiode en het vele losse zand door de aanhoudende droogte was er opnieuw wat heuvellandschap ontstaan.

45.000 man

Zeebrugge zou deze zomer wel eens het perfecte alternatief kunnen zijn voor wie anders Blankenberge of Oostende verkiest. Op het strand van Blankenberge zal er bijvoorbeeld maar plaats zijn voor één derde van de vroegere capaciteit. In Zeebrugge is er plek zat: “In Zeebrugge hebben we eigenlijk als gevolg van de uitbreiding van de haven een enorm groot strand”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Westtoer heeft uitgerekend dat - zelfs als iedereen de nodige afstand houdt van elkaar - er in Zeebrugge plaats is voor zo’n 45.000 mensen. Op een topdag vorig jaar waren er maximaal 9.000 mensen.”

Shuttlebussen

In het stadhuis van Brugge houden ze rekening met een grote toename van het aantal badgasten. “We zijn vooral benieuwd. Dit is het moment om Zeebrugge te promoten, maar dan moeten we er ook voor zorgen dat de mensen hier comfortabel kunnen langskomen.” Dat begint al bij aankomst. Zeebrugge zal nood hebben aan extra parkeerplaats. “Festivals als Wecandance en Bomboclat hebben aangetoond dat die parking hier voorhanden is, weliswaar op afstand van het strand. We bekijken of we shuttlebussen kunnen inzetten”, aldus De fauw.

Surfers schuiven op

Op het strand zullen stewards de badgasten leiden naar de ideale plaats om te zonnen of in zee te gaan. Het strand zal daarom in zones opgedeeld worden. De bewaakte zone wordt honderd meter langer in de richting van surfclub Icarus. De surfers moeten daardoor wat opschuiven richting Blankenberge. Omdat extra volk ook meer inkomsten betekent, hebben al verschillende ondernemers bij de stad Brugge geïnformeerd over de mogelijkheden deze zomer in Zeebrugge. “We bekijken die aanvragen nauwgezet”, zegt De fauw. “Er zitten best wat goede ideeën tussen.”