Ruime ‘stertent’ én geopend koetshuis zijn zomerse blikvangers in Hoeve Hangerijn Bart Huysentruyt

08 juli 2020

16u04 0 Brugge Op de doe- en zorgboerderij Hoeve Hangerijn van welzijnsvereniging Ons Huis in Assebroek is een ‘stertent’ opgesteld: een constructie waar groepjes mensen veilig onder kunnen verpozen.

Mensen met en zonder beperking komen in de Hoeve samen, en er wordt gewerkt op maat van de natuur en de omgeving. “Bruggelingen verpozen hier graag tijdens een fiets- of wandeltocht. Dat willen we in coronatijden zo goed mogelijk omkaderen”, zegt OCMW-voorzitter Pablo Annys (sp.a). Vorig jaar zette Hoeve Hangerijn al een kleinere stervormige tent op; mee gepromoot door Filip Gallez van buurtcomité ’t Schuurke. Dat viel bijzonder in de smaak. De tent beschutte bezoekers tegen zon en regen.

“Het succes overtuigde ons om dit jaar een nog grotere tent aan te kopen,” zegt Etienne Clevers, directeur van Ons Huis. “We investeerden ruim 5.000 euro. Zo kunnen we nog meer mensen op een veilige afstand ontvangen.” Het oude koetshuis is onlangs verbouwd tot een extra ontmoetingsruimte, en de picknickbanken van de stad Brugge op dit domein geven gezinnen en bezoekers de kans om comfortabel te verpozen.