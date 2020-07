Ruim 10 miljoen euro voor onderhoudswerken op de N31 in Brugge Bart Huysentruyt

27 juli 2020

11u35 0 Brugge De Vlaamse overheid maakt dit jaar 10,5 miljoen euro vrij voor structureel onderhoud van de N31 Expresweg in Brugge tussen de Bevrijdingslaan en de Blankenbergse Steenweg. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

De afgelopen jaren werd al flink geïnvesteerd in het optimaliseren van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid op de N31 in Brugge. “Zo kwamen er tussen de afrit van de E40 en het kruispunt met de A11 vijf nieuwe tunnels waardoor vijf gevaarlijke kruispunten werden weggewerkt”, zegt Maertens. “De Vlaamse overheid wil het comfort en de verkeersveiligheid op de Brugse Expresweg ook in de toekomst garanderen en investeert daarom opnieuw in deze belangrijke gewestweg.” Tussen de Bevrijdingslaan en de Blankenbergse Steenweg is de weg op de N31 in slechte staat. Daarom worden de asfaltlagen heraangelegd en worden de beveiligingsconstructies vervangen. Van die gelegenheid wordt gebruik gemaakt om herstellingswerken uit te voeren aan de zogenaamde kunstwerken op dit wegvak. Zowel de brug over het kanaal als de brug over de Oostendse Steenweg worden aangepakt.

Vier fases

Met dit project is een bedrag van 10,5 miljoen euro gemoeid. De Vlaamse overheid rekent in totaal op 175 werkdagen. Het bestek is opgemaakt en moet nu goedgekeurd worden. Daarna volgt de aanbestedingsprocedure. Er werd al een hinderinschatting gevraagd en de vier verschillende fases werden besproken met de lokale en federale politie.