Rugzak? Check! Mondmasker? Check! Brugse hogeschoolstudenten beginnen eraan Bart Huysentruyt

21 september 2020

14u58 0 Brugge De hogeschoolstudenten aan VIVES en Howest in Brugge zijn aan hun academiejaar gestart. Net als op het einde van het vorige jaar zie je op de campussen vooral veel mondmaskers.

“Die zijn we ook al echt gewoon”, klonk het maandag bij de studenten, die ook op verscheidene plaatsen handgels en ontsmetting vinden. De richtlijnen zijn streng, maar duidelijk. “We leren stilaan leven met het coronavirus", zegt Lode De Geyter van Howest. “Zo zijn we veel beter voorbereid en doen we ook qua contacttracing extra inspanningen. Het is de bedoeling om het academiejaar zo vlekkeloos mogelijk te doen verlopen, al wordt dat zeker een uitdaging."