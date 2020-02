Rotary Brugge Zuid schenkt 30.000 euro voor voedselproject in Afrika Bart Huysentruyt

10 februari 2020

Brugge Rotary Club Brugge Zuid is met een delegatie in het Oegandese Kampala, waar ze steun verlenen aan het project F4T, ofwel Food for Thought.

Dat is een nieuw project van Els De Temmerman. De Rotary Club schenkt 30.000 euro om het mee vorm te geven. Er wordt onder meer een school gerealiseerd. Daar is extra aandacht voor het probleem stunting. Dat betekent dat kinderen onvoldoende groeien voor hun leeftijd, als gevolg van een te eenzijdige voeding, waarin bepaalde essentiële voedingsbestanddelen ontbreken. Tegelijk met deze abnormale groei, zijn deze kinderen in de regel ook mentaal minder begaafd, en vertonen ze een zwakke immuniteit, wat hen vatbaarder maakt voor infecties.

De gewassen werden geselecteerd die het best geschikt zijn om in deze equatoriale regio gevarieerde voedingsbestanddelen te telen. Een kookboek werd opgesteld, om de juiste kooktechnieken aan te leren, offertes werden opgesteld, het stuk te verbouwen land werd in gereedheid gebracht. Er is onder meer een kinderboerderij en een moestuin, waar de lokale bevolking meer leert over een evenwichtige voeding.