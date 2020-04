Rookontwikkeling op trein blijft zonder veel erg: vijftal reizigers geëvacueerd Siebe De Voogt

16u46 16 Brugge Op de spoorlijn tussen Brugge en Blankenberge is maandagnamiddag rookontwikkeling ontstaan op een trein. Een vijftal reizigers moesten worden geëvacueerd. De brandweer had de situatie snel onder controle.

Het incident vond plaats op een IC-trein die vertrokken was in Hasselt en op weg was naar Blankenberge. In één van de rijtuigen ontstond rond 15 uur wat rookontwikkeling uit een elektriciteitskast. “De trein kwam in volle baan tot stilstand tussen Brugge en Blankenberge”, vertelt NMBS-woordvoerder Bart Crols. “De brandweer kwam ter plaatse, maar het incident loste zich grotendeels vanzelf op.” Op het moment van de feiten zat door de coronacrisis bijna geen volk op de trein. Politie en brandweer moesten een vijftal reizigers naar buiten begeleiden. Zij werden met een taxi naar het volgende station gebracht. De IC-trein werd voor de nodige herstellingswerken teruggebracht naar het station van Brugge.