Rookontwikkeling in krantenwinkel door oververhitte transformator Mathias Mariën

26 juni 2019

12u31 0 Brugge Langs de Leopold I-laanlaan in Brugge merkte de uitbater van krantenwinkel Spectrum even voor 11 uur dat er rook uit het plafond kwam.

De vrouw besloot geen risico’s te nemen en verwittigde meteen de brandweer. Bij aankomst hing er effectief een sterke brandgeur en wat rook in de zaak. De oorzaak bleek uiteindelijk een oververhitte transformator te zijn. De brandweer kon het euvel snel verhelpen en deed nog een inspectie van de gebouwen om er zeker van te zijn dat alles veilig was. Na een halfuur was alles opgelost. De krantenwinkel kon nadien gewoon terug open.