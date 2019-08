Rookontwikkeling door technisch defect snel onder controle Mathias Mariën

23 augustus 2019

15u40 0 Brugge De brandweer van Brugge is vrijdagmiddag uitgerukt voor een melding van een brand in een woning langs het Bilkske.

De buren merkten een rookontwikkeling op en alarmeerden de hulpdiensten. De bewoonster en haar kindje waren op dat moment niet aanwezig. De brandweer betrad de woning, maar stelde al snel vast dat er van een echte brand geen sprake was. Het ging een om fikse rookontwikkeling door een technisch defect van een elektrisch toestel. De situatie was dan ook snel onder controle. De schade is miniem.