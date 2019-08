Rookmelder voorkomt erger nadat tuinstoel vuur vat in appartement Mathias Mariën

29 augustus 2019

07u57 1 Brugge In een appartementencomplex in de Josef Bogaertstraat in Brugge is even na 4 uur donderdagmorgen brand uitgebroken.

De bewoners werden opgeschrikt door het in werking treden van een rookmelder. De bewoonster van het appartement op de gelijkvloers merkte een dikke rook op en verwittigde de brandweer. Die had de situatie snel onder controle. Een tuinstoel die in het appartement stond was er beginnen smeulen en veroorzaakte heel wat rook. Die zette de rookmelder in werking. De bewoonster kon haar appartement veilig verlaten. Ook de andere bewoners werden door het in werking treden van de rookmelder en bleven ongedeerd. Voor de brandweer volstond het om de smeulende stoel buiten te zetten en het appartement te verluchten. Niemand raakte gewond. De schade in het appartement is dankzij de rookmelder en de gepaste reactie van de bewoonster beperkt.