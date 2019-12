Rook door sigaret in keldergat Pain Quotidien, klanten moeten even naar buiten Mathias Mariën

12 december 2019

18u07 0 Brugge Op het Simon Stevinplein in Brugge heeft een weggegooide sigaret donderdagmiddag een hevige rook veroorzaakt in de kelder van bakkerij Pain Quotidien.

Een voorbijganger had er een sigaret in het keldergat gegooid, waarna die begon te smeulen met wat materiaal die in de kelder lag. Uit voorzorg en in afwachting van de komst van de brandweer werden de aanwezige klanten geëvacueerd. Nog voor de aankomst van de brandweer kon het smeulende goedje met twee emmers water geblust worden. De brandweer deed nog een inspectie van de kelderruimte, maar moest verder niet tussenkomen. De schade is minimaal.