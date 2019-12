Romeo en Julia herleven in ‘t kl1 thé joater Bart Huysentruyt

05 december 2019

14u37 0 Brugge Poppenspeler Jan Hinderyckx speelt vanaf zondag in ‘t kl1 thé joater in Dudzele de onvervalste klassieker Romeo & Julia in een bewerking. Het is een van de meest opmerkelijke voorstellingen in dit recente theatertje.

Jan is de zoon van Piet Hinderyckx, die jarenlang Brugge wist te bekoren als Pietje Puppe. Sinds vorig jaar heeft Jan in het centrum van Dudzele ‘t kl1 thé joater geopend: een kleine theaterzaal waar hij met de poppen speelt. “Romeo & Julia wordt het eerste volwaardige stuk van 45 minuten", vertelt hij. “Het is een universeel stuk en een hele uitdaging als je dat op een ludieke manier met poppen wil spelen. Mijn mama hielp mee met de 16e-eeuwse kostuums voor de poppen en ook de decors zijn helemaal nieuw: ze spelen zich allemaal af in het Italiaanse Verona.” Samen met nog een technieker en twee poppenspelers brengt Jan het verhaal van Romeo en Julia. Er zijn tien personages en alles wordt in de Brugse volkstaal gespeeld. Een van de poppen is er nog eentje van zijn vader. Het is aan het publiek om uit te maken welke pop dat is. De eerste voorstelling vindt plaats op zondag 8 december om 15 uur, daarna ook nog op zaterdag 14 december om 20 uur. In 2020 staat de voorstelling al geprogrammeerd op zondag 19 januari om 15 uur. Ook in februari en maart zijn er opvoeringen. De plaatsen zijn beperkt. Reserveren kan op http://www.tkl1thejoater.be.