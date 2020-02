Rolstoelatleet Kim Plovier is Brugs sportman van het jaar Bart Huysentruyt

18 februari 2020

14u48 0 Brugge In de Magdalenazaal in Sint-Andries zijn de Brugse sportprijzen uitgereikt. Rolstoelatleet Kim Plovier is sportman van het jaar in Brugge.

25 individuele kampioenen en 18 ploegen mochten een aandenken ontvangen uit handen van de schepen van Sport, Franky Demon (CD&V) en de voorzitter van de Sportraad Franky Moelaert. Voor het eerst werden twee Jeugdtrofeeën toegekend, één voor een meisje en één voor een jongen. De winnaars waren Margaux Daveloose (toestelturnen) en Casper Van Hemelryck-Bray (wakeboard). De Trofee van Sportverdienste ging naar Stefaan Van Nieuwkerke voor zijn jarenlange inzet voor de krachtbalsport en krachtbalclub Sint-Michiels. Rolstoelatleet Kim Plovier is de sportman van het jaar. Hij werd vice-wereldkampioen para-triatlon in Hawaii. Sportvrouw is zwemster Indra Vandebussche. De beste ploeg is zaalvoetbalclub Assebroeke.