Rolstoelatleet én handkinesist Kim Plovier (40) mag naar Ironman in Hawaii: “Bekroning van mijn carrière” Bruggeling raakte in 2003 verlamd, maar gaf de moed nooit op Bart Huysentruyt

05 september 2019

19u52 8 Brugge Op 12 oktober mag Kim Plovier (40), kinesitherapeut in het Handcentrum van het AZ Sint-Jan Brugge, als Belgische rolstoeltriatleet deelnemen aan de Ironman in Hawaii. Hij kwalificeerde zich onlangs tijdens een wedstrijd in Luxemburg. Voor Plovier, die sinds 2003 in een rolstoel zit, komt een droom in vervulling. “Het wordt mijn laatste sportieve hoogtepunt, maar wat voor één”, jubelt hij.

In 2003 raakte Kim Plovier betrokken bij een auto-ongeval. Het harde verdict: een volledige dwarslaesie, ofwel verlamd van borst tot teen en voor de rest van zijn leven afhankelijk van een rolstoel. De sportieveling stelde zich een jaar na het ongeval alweer een doel. In mei 2005 nam hij deel aan de kwarttriatlon van Oostkerke. “Ik heb de knop meteen na het ongeval omgedraaid”, zegt hij. “Toen ik mijn ongeval had, was dat de periode van Marc Herremans, de triatleet die ook verlamd raakte. Zijn verhaal inspireerde me. Ik wilde mezelf tot het uiterste drijven om ook sportief actief te blijven. Dat was ik voor mijn ongeval ook al met atletiek en tennis.”

Hij betwiste elk jaar zo'n vijf wedstrijden tot hij ook de halve Ironman onder de knie had. “In 2012 nam ik voor het eerst deel aan een volledige Ironman, maar dat werd een gigantische flop. Door een medisch probleem kon ik niet verder fietsen. Ik zag op dat moment een droom uiteenspatten. Toen heb ik me voorgenomen om me te kwalificeren voor de Paralympische Spelen, maar ondanks een dertiende plaats op de wereldranglijst, geraakte ik niet bij de beste tien en kon ik me niet plaatsen. Een nieuwe ontgoocheling rijker”, zegt Plovier.

En toch liet hij de moed niet hangen. Sinds 2016 legt de sportieve Bruggeling zich opnieuw toe op de halve Ironman. Met als apotheose de wedstrijd in Luxemburg, net voor de zomer. Toen plaatste hij zich als tweede Belgische paratriatleet voor dé bekendste en zwaarste sportwedstrijd op de planeet: de Ironman in Hawaii. “Nooit gedacht dat ik bij de beste twee zou finishen, maar ik had een hele goede dag en de vreugde nadien was ongelooflijk. Dit is waar ik zo naar heb verlangd. Het moet het sportieve hoogtepunt van mijn leven worden. Ik ben volgende maand veertig jaar en zal me na de Ironman in Hawaii toch minder met topsport bezig houden.”

Op 12 oktober is het zover en zal Kim als tweede Belgische rolstoeltriatleet ooit deelnemen aan de prestigieuze triatlon in Hawaii. Een bijzondere prestatie, want jaarlijks vallen hier wereldwijd slechts zes kwalificatieslots voor te bemachtigen. Na zijn kwalificatie op 16 juni schakelde Kim over van training voor een halve triatlon naar training voor de volledige afstanden. “Mijn collega’s in het AZ Sint-Jan begeleiden me", zegt hij. “Ik heb het geluk gehad dat ik net voor mijn auto-ongeval mijn studies kinesitherapie heb kunnen vervolledigen. Omdat ik in een rolstoel zit, kan ik enkel werken in het Handcentrum, maar dat is fantastisch. Ik doe het werk al sinds 2005.”

In Hawaii zullen de klimaatomstandigheden de grootste uitdaging vormen, zeker ook omdat zo’n tropisch klimaat moeilijk te simuleren valt bij de training. De ‘Big Day’-trainingsschema’s proberen Kim hier toch zo goed mogelijk op voor te bereiden. Ze bootsen het strakke drank- en voedingsschema na dat hij er tijdens de wedstrijd moet op nahouden. Een uur zwemmen, vijf uur fietsen en twee uur lopen op wedstrijdtempo, waarbij hij elk kwartier moet drinken, om de drie kwartier zijn suiker- en om het uur zijn zoutpeil moet aanvullen. Om de situatie ter plaatse toch een beetje te kunnen inschatten, is de heenreis een week vooraf gepland. “De training is behoorlijk zwaar, maar ik ben ontzettend blij dat ik het gehaald heb. Ik kijk met veel spanning uit naar 13 oktober en hoop dat ik niet alleen mijn verwachtingen kan invullen, maar ook die van iedereen die mij geholpen heeft om dit te bereiken en dat mijn deelname aan het wereldkampioenschap Ironman in Hawaii een succes wordt”, zegt Kim Plovier.